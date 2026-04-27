Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Запорожье увидели знак в рухнувшем украинском флаге в центре города

Рогов: упавший в центре Запорожья флаг Украины вызвал панику у Киева
Gleb Garanich/Reuters

Конструкция с флагом Украины рухнула в центре подконтрольного украинским войскам города Запорожья, власти увидели в этом дурное предзнаменование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Местные жители сообщают, что конструкция с чуждым городу Запорожью сине-желтым флагом рухнула в самом центре временно оккупированного нацистами моего родного города, в считанных метрах от схрона гауляйтера Зеленского», — сказал он.

По словам Рогова, в этом инциденте местные жители увидели знак, что город все равно перейдет под контроль российских военных и избавится ставленников киевского режима.

В украинской администрации Запорожья упавший флаг «вызвал панику», поэтому власти в спешке перекрыли площадь и постарались скрыть произошедшее от населения, запретив снимать и фотографировать.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признал результаты референдума и продолжает вести обстрел региона. В настоящее время под контролем российской армии находится более 70% Запорожской области, областной центр, город Запорожье, пока удерживают украинские войска.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
