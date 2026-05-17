Столичный аэропорт Шереметьево возобновил работу после введения мер предосторожности ввиду беспилотной опасности. Об этом сообщили в Росавиации.

»Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уведомили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В самом Шереметьево также сообщили, что аэропорт возобновил стабильное обслуживание пассажиров, но предупредили, что «авиакомпании могут корректировать расписание полетов в соответствии с текущей полетной программой».

До этого авиагавань приостанавливала работу в связи с необходимостью введения мер безопасности. Пассажиров предупредили о необходимости быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту самолета, из-за текущей ситуации.

Ограничения также были введены в аэропортах Внуково и Домодедово.

