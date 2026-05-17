Раскрыто число беспилотников, сбитых на подлете к Москве за сутки

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили более 120 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытавшихся атаковать Москву. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что отражение массированной атаки дронов продолжается.

«За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», — добавил градоначальник.

Собянин за минувшие сутки несколько раз сообщал о ликвидации украинских беспилотников на подлете к Москве. Каждый раз на места падения обломков дронов выезжали сотрудники оперативных служб.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, три жителя региона в результате налета БПЛА получили несовместимые с жизнью травмы. Фрагменты одного из летательных аппаратов попали в строящийся дом в деревне Погорелки. Двух мужчин спасти не удалось. Одной женщины не стало в Химках, где беспилотник врезался в частный жилой дом. По словам главы российского субъекта, еще один человек оказался под завалами.

Более того, в Истре были повреждены семь жилых домов. Пострадали женщина и трое мужчин, отметил Воробьев.

Ранее украинский дрон ударил по автомобилю в Белгородской области.