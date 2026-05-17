На подлете к Москве сбили 64 беспилотника

Атака еще 10 БПЛА отражена в Московском регионе, общее число сбитых в воскресенье беспилотников достигло 64. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в сообщении.

В ночь на 17 мая Собянин несколько раз сообщал об атаках беспилотников на столичный регион. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

До этого глава города Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средствами ПВО были сбиты 25 БПЛА над городом и акваторией Черного моря. Один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы. Этот БПЛА был начинен большим количеством взрывчатки, сообщил мэр.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Тульской области сбили шесть беспилотников ВСУ.