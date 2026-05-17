Число сбитых БПЛА на подлете к Москве достигло 45

Собянин: число сбитых БПЛА, летевших на Москву, достигло 45
Отражена атака девяти еще 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в Мах.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Этой ночью Собянин несколько раз сообщал об уничтоженных БПЛА в Московском регионе. Таким образом, число нейтрализованных беспилотников достигло 45.

Уточняется, что за время продолжающейся атаки на российскую столицу было сбито 95 вражеских БПЛА.

До этого глава города Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средствами ПВО были сбиты 25 БПЛА над городом и акваторией Черного моря. Один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы. Этот БПЛА был начинен большим количеством взрывчатки, сообщил мэр.

Ранее жителей Ленобласти предупредили о сбоях мобильного интернета из-за БПЛА.

 
