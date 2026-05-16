В Москве спасители вызволили кота из подъемной платформы с помощью эндоскопа

В Москве спасли кота, который застрял в подъемнике в подъезде

В Москве спасли кота, застрявшего внутри подъемной платформы в подъезде. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач».

«Жильцы услышали мяуканье, но включать механизм не рискнули — испугались покалечить животное. На помощь приехали спасатели: они нашли пушистого с помощью эндоскопа и выманили наружу», — говорится в посте.

До этого в столице специалисты вытащили кота по кличке Бандит из пятиметрового колодца. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв», рыжий кот проживает на большом огороженном участке в частном доме вместе с большой семьей. В какой-то момент питомец решил сбежать, чтобы отдохнуть от домочадцев, но во время прогулки не заметил открытый колодец глубиной пять метров и провалился.

Животное истошно мяукало и звало на помощь. Прибывшие на место специалисты применили специальную ловчую петлю, с помощью которой аккуратно извлекли кота на поверхность. После осмотра рыжего Бандита вернули хозяевам.

В конце апреля в Санкт-Петербурге кот на 12 часов застрял на балконе с зажатой в двери лапой. Хозяин кота уехал по делам, оставив питомца на застекленном балконе, а дверь поставил на вертикальное проветривание. Кот предпринял попытку пробраться обратно в жилье, но соскользнул и угодил лапой в узкую щель между полотном и косяком. Соседи из дома напротив заметили бьющегося и орущего кота и вызвали подмогу.

Ранее ученые России стали отказываться от экспериментов на животных.