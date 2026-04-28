Кот на 12 часов застрял на петербургском балконе с зажатой в двери лапой

В Петербурге кот на 12 часов застрял на балконе с зажатой в двери лапой
КОШКИСПАС. Спасение животных/VK

В Петербурге спасли кота, который на 12 часов застрял на балконе с зажатой в двери лапой. Об этом сообщает «Кошкиспас».

Все началось с того, что хозяин кота уехал по делам, оставив питомца на застекленном балконе, а дверь поставил на вертикальное проветривание. Кот предпринял попытку пробраться обратно в жилье, но соскользнул и угодил лапой в узкую щель между полотном и косяком — конечность застряла.

Соседи из дома напротив заметили бьющегося и орущего кота и вызвали подмогу. Житель пятого этажа пустил спасателей на свой балкон, чтобы те смогли с помощью альпинистских веревок добраться до животного.

Уже пробравшись на балкон, спасатель обнаружил, что лапа кота крепко застряла в ловушке. Кость оголилась, все вокруг было перепачкано кровью. Понадобилось физическое усилие, чтобы нажать на створку и высвободить конечность.

Животное поместили в переноску и спустили вниз. Неравнодушные соседи немедленно повезли животное в ветклинику. Удастся ли сохранить коту лапу, на данный момент неизвестно.

Ранее в Уфе спасли котенка, застрявшего в стене многоквартирного дома.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!