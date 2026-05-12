Кот по кличке Бандит сбежал из дома и застрял в колодце

В Москве спасатели вытащили кота из пятиметрового колодца, питомец сбежал из дома на прогулку и угодил в ловушку. Об этом сообщается в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

По данным спасателей, рыжий кот проживает на большом огороженном участке в частном доме вместе с большой семьей. В какой-то момент питомец решил сбежать, чтобы отдохнуть от домочадцев, но во время прогулки не заметил открытый колодец глубиной пять метров и провалился.

Животное истошно мяукало и звало на помощь. Прибывшие на место специалисты применили специальную ловчую петлю, с помощью которой аккуратно извлекли кота на поверхность. После осмотра рыжего Бандита вернули хозяевам.

До этого в Петербурге кот на 12 часов застрял на балконе с зажатой в двери лапой. Хозяин кота уехал по делам, оставив питомца на застекленном балконе, а дверь поставил на вертикальное проветривание. Кот предпринял попытку пробраться обратно в жилье, но соскользнул и угодил лапой в узкую щель между полотном и косяком . Соседи из дома напротив заметили бьющегося и орущего кота и вызвали подмогу

Ранее кошка застряла на дереве в Подмосковье и просидела там шесть дней.