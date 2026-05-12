Спасатели перестали получать сигналы с GPS-датчика кита Тимми

Спасатели с 10 мая не получают сигналов с GPS-датчика, прикрепленного к киту Тимми, который ранее был выпущен в Северное море. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

«В настоящий момент мы больше не получаем сигналы», — сказала спонсор миссии по спасению Карин Вальтер-Моммерт.

Датчик должен был срабатывать в те моменты, когда кит всплывал на поверхность, под водой он не функционирует. По словам Вальтер-Моммерт, устройство с самого начала работало неправильно. Поскольку с 10 мая сигнал больше не поступает, из чего можно сделать вывод, что датчик не работает. По данным издания, есть вероятность, что Тимми погиб и опустился на морское дно.

2 мая Тимми, который почти месяц провел на мелководье у побережья Германии, был выпущен в Северное море. По словам сопровождавшего животное Йенса Шварка, Тимми отбуксировали в пролив Скагеррак примерно в 70 км от мыса Скаген, и к утру вторника кита там уже не было. На кадрах с дронов видно, как он плывет. Правда, пока неясно, поступают ли данные с закрепленного на нем GPS-передатчика и в каком состоянии находится млекопитающее.

Морской биолог Фабиан Риттер предупредил, что после длительного пребывания на мелководье под вопросом остается способность Тимми нормально плавать и нырять, а также принимать пищу из-за фрагментов сетей во рту.

