В Набережных Челнах площадь пожара превысила 10 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на производственной площадке в Набережных Челнах, где горят полимеры, превысила 10 тыс. кв. м. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

«Объекты подвергшиеся пожару: открытая территория площадью 6 375 кв. м, здание площадью 4 500 кв. м. Общая площадь пожара — 10875 кв. м», — говорится в сообщении.

Пожар возник в ночь на 16 мая на территории ООО «АлтынПолимер-НЧ» на улице Авторемонтной. Предварительной причиной пожара названо самовозгорание полимерной продукции, рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что площадь пожара превысила 6 тыс. кв. м. К тушению пожара были привлечены 70 человек и 23 единицы техники. Возгорание было локализовано в 6:55.

По информации портала 116.ru, на этом складе четыре года назад уже был пожар — огонь перекинулся на здание склада после того, как загорелись отходы резинотехнических изделий и пластика на открытой площадке.

Ранее сообщалось о пожаре в районе Измайловского кремля в Москве.