В Пятигорске взрывной волной из-за взрыва газа на АЗС повредило магазины

Мэр Ворошилов: из-за взрыва на АЗС в Пятигорске повреждены несколько магазинов

Несколько магазинов получили повреждения взрывной волной из-за взрыва газа на АЗС в Пятигорске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

«Взрывной волной повреждены несколько близлежащих магазинов, от пожара также пострадали несколько близлежащих производственных зданий», — написал он.

Кроме того, в многоквартирном доме на Ермолова выбило окна в 17 квартирах. Жители не пострадали.

До этого пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю заявила, что спасатели ликвидировали открытое горение на заправке в Пятигорске. Проводится проливка и разбор конструкций.

Взрыв на АЗС произошел в субботу, 16 мая. Глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. Предварительная причина ЧП — нарушение техники безопасности.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что медики оказывают помощь пострадавшим.

После происшествия возбудили уголовное дело. Также прокуратура Пятигорска организовала проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия находится прокурор города Никита Солдатов — он координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

