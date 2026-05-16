МЧС: открытое горение на АЗС в Пятигорске ликвидировано

Спасатели ликвидировали открытое горение на заправке в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю в мессенджере «Макс».

«На пожаре в Пятигорске объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций», — сказано в сообщении.

На месте работают 60 человек, используются 29 единиц техники, уточнили в ведомстве.

По его информации, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Взрыв на АЗС произошел в субботу, 16 мая. Глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. По его словам, предварительной причиной стало нарушение техники безопасности.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что медики оказывают помощь пострадавшим.

После происшествия возбудили уголовное дело. Также прокуратура Пятигорска организовала проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия находится прокурор города Никита Солдатов — он координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

