Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Спасатели ликвидировали открытое горение на заправке в Пятигорске

МЧС: открытое горение на АЗС в Пятигорске ликвидировано
Telegram-канал «Пятигорск не спит»

Спасатели ликвидировали открытое горение на заправке в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю в мессенджере «Макс».

«На пожаре в Пятигорске объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций», — сказано в сообщении.

На месте работают 60 человек, используются 29 единиц техники, уточнили в ведомстве.

По его информации, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Взрыв на АЗС произошел в субботу, 16 мая. Глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что случившееся не связано с атакой беспилотников. По его словам, предварительной причиной стало нарушение техники безопасности.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что медики оказывают помощь пострадавшим.

После происшествия возбудили уголовное дело. Также прокуратура Пятигорска организовала проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия находится прокурор города Никита Солдатов — он координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее стало известно о сильном пожаре на производственной площадке в Набережных Челнах.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!