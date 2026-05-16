На подлете к Москве уничтожили еще несколько беспилотников

Собянин: средства ПВО сбили еще четыре БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве. Об этом в «Максе» сообщил мэр Сергей Собянин.

«Четыре беспилотных летательных аппарата сбиты средствами противовоздушной обороны Минобороны», — написал он.

В данный момент на месте падения обломков БПЛА осуществляют работу специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении двух дронов.

Накануне в министерстве обороны РФ заявили, что в период с 09:00 до 15:00 (мск) дежурные средства ПВО уничтожили 76 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие ликвидировали цели над территориями Белгородской, Рязанской, Орловской, Курской, Брянской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее подросток пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.