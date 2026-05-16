Подросток пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В Шебекино 14-летний мальчик получил травмы после атаки беспилотника

В Шебекино Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал ребенок. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По данным властей, дрон взорвался на территории частного дома. В результате 14-летний мальчик получил слепое осколочное ранение головы.

Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. После оказания первой помощи подростка планируют перевести в детскую областную клиническую больницу.

В результате атаки в доме выбило окна, повреждены фасад и забор. В соседнем домовладении также пострадало остекление.

В этот же день в поселке Красная Яруга Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль. В результате атаки мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью — бригада скорой помощи не смогла его спасти.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Дрон противника влетел в многоэтажку. В результате налета были повреждены более 70 квартир.

Ранее три человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ.