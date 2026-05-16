В Уфе принудительно взяли образцы волос у арестованного мэра

В Уфе силовики якобы принудительно взяли образцы волос у арестованного градоначальника Ратмира Мавлиева, который проходит лечение в больнице. Об этом рассказал его адвокат Марат Самойлов в беседе с РИА Новости.

«Без уведомления правоохранительные органы сегодня увезли моего доверителя из больницы в отдел криминалистики и с применением физической силы взяли у него образцы волос на экспертизу», — сказал правозащитник.

Он также заявил, таким образом нарушены законные права Мавлиева.

30 апреля экс-мэра заключили под стражу, однако 6 мая ему изменили меру пресечения на домашний арест. Мэра и еще трех человек подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, расположенного на территории санатория «Радуга».

Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.

Ранее Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт.