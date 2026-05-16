Россиянам напомнили о праве больничного после увольнения

Роскачество: оформить больничный можно в течение 30 дней после увольнения
Бывший сотрудник имеет право получить пособие по временной нетрудоспособности в течение 30 дней после увольнения. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Роскачество.

«Человек сохраняет право на выплату пособия по временной нетрудоспособности, если заболел в течение 30 календарных дней после увольнения​​​...», — сказано в сообщении.

Однако экс-работник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа. Вне зависимости от стажа сумма выплаты в таком случае составит 60% от среднего дневного заработка за последние два года.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне могут получить около 20 тыс. рублей по больничному при увольнении в мае. Эксперт напомнил, что расчет дневного размера пособия осуществляться путем произведения среднедневного заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, и 60% вне зависимости от страхового стажа.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитывают больничный при увольнении.

 
