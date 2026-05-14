Россияне могут получить по больничному от 20 тыс. рублей при увольнении в мае

Россияне могут получить около 20 тыс. рублей по больничному при увольнении в мае, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, пособие по временной нетрудоспособности — это одна из социальных выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По закону данное пособие положено гражданам не только в период их трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней, отметил Балынин. В таком случае расчет дневного размера пособия осуществляться путем произведения среднедневного заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, и 60% вне зависимости от страхового стажа, пояснил эксперт.

По словам экономиста, гражданин, имевший в 2024 году ежемесячную зарплату 87 тыс. рублей и 100 тыс. рублей в 2025 году, уволился 12 мая 2026 года, а 22 мая 2026 года заболел.

«В таком случае еще не прошло 30 дней с момента увольнения, поэтому гражданину положено пособие по временной нетрудоспособности, несмотря на факт отсутствия места трудоустройства. Дневной размер пособия в приведенном примере составит 1844,38 рубля. Если, например, гражданин будет 11 дней болеть, то размер пособия составит 20 288,18 рубля. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные дни — Социальный фонд России. Важно также помнить, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц», — заключил Балынин.

