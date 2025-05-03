Россиянам рассказали, как рассчитывают больничный при увольнении

Право на оплату больничного в России есть не только у работающих, но и у тех, кто недавно уволился. Об этом в беседе с aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, если с момента увольнения прошло не более 30 дней, то все равно можно получить выплату по временной нетрудоспособности. Такое пособие относится к видам обязательного социального страхования. В первые три дня его оплачивает бывший работодатель, а далее — Социальный фонд России.

Размер выплаты составляет 60% от среднего дневного заработка за последние два года.

Эксперт также привел пример: если человек уволился 15 февраля 2025 года, а заболел 26 февраля, то он вправе получить больничные. При 10-дневной нетрудоспособности первые три дня оплатит работодатель — около 4 894 рублей после вычета налога, а оставшиеся семь — Социальный фонд (около 11 420 рублей).

Ранее россиянам дали советы, как перезапустить карьеру после увольнения в 40 лет.