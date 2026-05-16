Пожару в Пятигорске присвоили повышенный ранг сложности

Telegram-канал «Пятигорск не спит»

Пожару на автозаправке в Пятигорске Ставропольского края присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщает Telegram-канал «Пятигорск официальный» со ссылкой на данные мэра Дмитрия Ворошилова.

«Объявлен повышенный ранг пожара. На месте создан штаб пожаротушения. Работает 8 единиц пожарной техники. Более 50 человек личного состава МЧС РФ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, площадь возгорание составляет около 1 тыс. квадратных метров, уточнили власти.

Кроме того, улицу Ермолова, где произошло чрезвычайное происшествие, перекрыли. Жителей просят не мешать подвозу воды.

В субботу, 16 мая на АЗС в городе случился взрыв. Вскоре градоначальник сообщил, что произошедшее не связано с атакой беспилотников. По информации Ворошилова, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил, что пострадали два человека, один из них — в тяжелой степени, с ними работают медики.

Ранее стало известно о сильном пожаре на производственной площадке в Набережных Челнах.

 
