Площадь пожара в районе Кремля в Измайлово выросла до тысячи «квадратов»

Площадь пожара на улице Вернисажная, расположенной на востоке Москве, увеличилась до 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По ее информации, пожар происходит по адресу: улица Вернисажная, дом 6. Сотрудники МЧС спасли пять человек.
В пресс-службе также заявили, что в тушении огня принимают участие более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность были приведены два вертолета Московского авиационного центра.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ, в здании вернисажа напротив Кремля в столичном районе Измайлово загорелось помещение с квестами.
«Внутри все деревянное. По словам очевидцев, там были игры с бензопилами», – сказано в сообщении РЕН ТВ.
Согласно открытым источникам, по упомянотому адресу находится мемориальный комплекс «Бункер Сталина».
Поздно вечером 12 мая сообщалось, что пожар вспыхнул на территории культурно-развлекательного комплекса Измайловский кремль в Москве.
