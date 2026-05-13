Площадь пожара в районе Кремля в Измайлово выросла до тысячи «квадратов»

МЧС: площадь пожара на улице Вернисажная в Москве увеличилась до тысячи кв. м

Площадь пожара на улице Вернисажная, расположенной на востоке Москве, увеличилась до 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По ее информации, пожар происходит по адресу: улица Вернисажная, дом 6. Сотрудники МЧС спасли пять человек.

В пресс-службе также заявили, что в тушении огня принимают участие более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность были приведены два вертолета Московского авиационного центра.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, в здании вернисажа напротив Кремля в столичном районе Измайлово загорелось помещение с квестами.

«Внутри все деревянное. По словам очевидцев, там были игры с бензопилами», – сказано в сообщении РЕН ТВ.

Согласно открытым источникам, по упомянотому адресу находится мемориальный комплекс «Бункер Сталина».

Поздно вечером 12 мая сообщалось, что пожар вспыхнул на территории культурно-развлекательного комплекса Измайловский кремль в Москве.

