Крупный пожар тушат в Набережных Челных

В Набережных Челнах горят полимеры на площади 6 тыс. кв. метров

На территории производственной площадки в Набережных Челнах горит полимерная продукция. Об этом сообщает мэрия города.

Площадь возгорания превысила 6 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что сообщение о возгорании по адресу: улица Авторемонтная, дом №20/2, поступило в 4:02 мск. На место происшествия выехали 70 спасателей МЧС и 23 единицы техники, в том числе 10 пожарных автоцистерн. Пожару был присвоен 3 ранг сложности.

По состоянию на 6:55 мск пожар локализовали.

Как уточнили в мэрии, в результате ЧП никто не пострадал.

12 мая в подмосковном Долгопрудном загорелся ангар на площади 1,6 тысяч квадратных метров. Пожар ликвидировали более 70 человек и 22 единицы техники. Как уточнили в МЧС, быстрое распространение огня стало возможным из-за высокой пожарной нагрузки внутри ангара. Это привело к тому, что огонь перешел на соседние строения.

Ранее в подмосковной Кашире локализовали пожар на складе на площади 7,5 тыс кв.метров.