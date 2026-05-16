В аэропортах Москвы и Подмосковья сняли ограничения на полеты

Росавиация: в Домодедово и Раменском сняли ограничения на полеты

Временные ограничения, введенные на прием и выпуск самолетов в Домодедово и Раменском (Жуковский) для безопасности полетов, сняты. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь агентства – советник руководителя Росавиации Артем Кореняко.

«Домодедово, Раменское (Жуковский) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Следом за этим, в 10:09 по московскому времени были введены ограничения на полеты для аэропорта Внуково. Отмечается, что сейчас он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

13 мая восемь самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений по безопасности. В частности, рейс из Стамбула отправили в аэропорт вылета. Самолеты, летевшие из Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы направили в московский аэропорт Шереметьево. Из Домодедово в Жуковский был направлен один борт. Со всеми изменениями можно было ознакомиться на онлайн-табло аэропортов.

Ранее в двух аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты.