«ЛизаАлерт» продолжит искать семью Усольцевых

«ЛизаАлерт» соберет большую команду из разных регионов для поиска Усольцевых
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал ТАСС, что отряд соберет команду добровольцев из разных регионов РФ для поиска семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Красноярском крае.

«Мы сделаем команду из Московского региона, <...>, из других регионов и, ..., Красноярский край. Больше того, ..., сибирские ребята, это будет и Иркутская область, и Красноярская, и Кемеровская область, Томская, Омская, Новосибирская», — поделился Сергеев.

Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, когда мать, отец и их пятилетняя дочь отправились в поход. Во время похода все участники перестали выходить на связь. Несмотря на самые масштабные поиски в регионе, найти их так и не удалось. Предполагается, что по пути произошел несчастный случай.

Так как зимой поиски прерывались, за холодные месяцы следы путешественников могли исчезнуть.

Ранее отшельник заявил, что семья Усольцевых могла выжить в тайге.

 
