Лидер ЛДПР предложил запретить МФО продавать долги коллекторам

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился с письмом к министру финансов РФ Антону Силуанову, в котором предложил запретить микрофинансовым организациям (МФО) переуступать долги по микрозаймам коллекторским агентствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«МФО не вправе уступать права (требования) по договору микрозайма лицу, не являющемуся кредитной или микрофинансовой организацией», — сказано в письме.

Сославшись на данные о передаче коллекторам в 2025 году долгов на сумму 113,4 млрд рублей, лидер ЛДПР предложил «четкий и решительный шаг» — полностью запретить микрофинансовым организациям переуступать долги коллекторам. Он подчеркнул, что тот, кто выдал займ, сам должен отвечать за его возврат.

Парламентарий также отметил рост числа нарушений при взыскании. Проверки выявили более 762 тыс. нарушений со стороны взыскателей, а каждая третья жалоба граждан признается обоснованной. К наиболее частым нарушениям он отнес угрозы, психологическое давление, общение с родственниками должников без их согласия и разглашение персональных данных.

По мнению Слуцкого, предлагаемый запрет будет способствовать повышению ответственности самих МФО при выдаче займов, поскольку лишит их возможности переложить риски невозврата на третьих лиц посредством цессии, а также позволит прекратить практику передачи просроченных долгов коллекторам.

13 мая Банк России заявил, что с 1 июля 2026 года микрофинансовым организациям будут введены новые обязательные правила оформления кредитных договоров. Согласно обновленному стандарту, МФО не смогут самостоятельно ставить подпись за клиента в согласии на получение дополнительных услуг, особенно если эти услуги не предлагаются одновременно с основным договором займа. Банк России в официальном сообщении разъясняет, что новые меры призваны защитить права потребителей.

Ранее рынок МФО показал рост в 35% по итогам 2025 года.