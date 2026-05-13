ЦБ ужесточит правила микрозаймов для МФО с 1 июля

Банк России с 1 июля ужесточит для МФО правила заключения договоров на микрозаймы
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

С 1 июля 2026 года микрофинансовым организациям (МФО) будут введены новые обязательные правила оформления кредитных договоров. Об этом пишут РИА Новости.

Согласно обновленному стандарту, который представил Банк России, МФО не смогут самостоятельно ставить подпись за клиента в согласии на получение дополнительных услуг, особенно если эти услуги не предлагаются одновременно с основным договором займа.

Банк России в официальном сообщении разъясняет, что новые меры призваны защитить права потребителей. Теперь микрофинансовые организации обязаны подробно информировать клиентов о дополнительных услугах и их провайдерах на всех этапах предоставления. Клиенты должны знать о своем праве отказаться от таких услуг и понимать, как это повлияет на условия займа.

Кроме того, МФО не смогут использовать визуальные приемы, такие как цвет или размер шрифта, чтобы выделить наиболее выгодные условия договора, при этом скрывая менее привлекательные аспекты. Это должно способствовать большей прозрачности и честности в отношениях между кредиторами и заемщиками.

Ранее рынок МФО показал рост в 35% по итогам 2025 года.

 
