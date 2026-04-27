Авторы рэнкинга «Эксперт РА» назвали лидеров по выдаче микрозаймов за 2025 год

Рынок МФО показал рост в 35% по итогам 2025 года

Микрокредитная компания «Альфа Деньги» по итогам 2025 года показала практически аналогичный с «Т-Финанс» объем выдач микрозаймов: обе структуры предоставили гражданам займы на сумму около 79,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные обновленного рэнкинга «Эксперт РА».

На третьем месте рэнкинга MoneyMan с выдачами в 57,1 млрд рублей.

Отрыв «Т-Финанс» от «Альфа Денег» сократился до 30 млн рублей против 16,8 млрд рублей годом ранее.

Согласно данным «Эксперт РА», рост рынка МФО в 2025 году составил 35%.

Как сообщила директор по развитию бизнеса «Альфа Денег» Надежда Димченко, в 2025 году структура выдач компании существенно изменилась: доля классических займов (PDL) сократилась до 48%, тогда как доля кредитных линий и installment-займов выросла до 27% и 24,4% соответственно.

По оценке компании, рынок микрофинансовых организаций в 2026 году может сократиться на 22% на фоне регуляторных изменений. При этом, по ее мнению, переход к более «длинным» продуктам и работа с повторными клиентами с подтвержденным доходом могут способствовать стабилизации динамики рынка.