Финский аэропорт закрывали из-за угрозы беспилотников

Авиасообщение в аэропорту Хельсинки остановили утром 15 мая из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По данным Yle, власти в течение утра получали информацию о беспилотниках в воздушном пространстве Финляндии.

Власти Хельсинки в 06:30 утра (совпадает с мск) провели совещание о работе городских служб в связи с угрозой дронов. Несколько утренних рейсов в аэропорту Хельсинки были отменены или перенесены в связи с временным закрытием воздушного пространства.

В 07:05 власти объявили, что угроза БПЛА миновала.

До этого Финляндия и Эстония потребовали от Украины предотвратить попадание беспилотных летательных аппаратов и их обломков в пределы своих границ. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что использование воздушного пространства страны «для подобных задач» полностью запрещено.

3 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо.

Ранее несколько украинских дронов нарушили воздушное пространство Финляндии, один из них упал близ Коуволы.