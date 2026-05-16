Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Два беспилотника были сбиты на подлете к Воронежу

Губернатор Гусев: два БПЛА сбили на подлете в Воронежу
Evgeniy Maloletka/AP

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что на подлете к Воронежу силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Гусев уточнил, что пострадавших в результате атаки нет, угроза атаки БПЛА на территории региона сохраняется.

До этого оперштаб Белгородской области сообщал, что четыре человека пострадали под Белгородом в результате детонации дрона ВСУ.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Солдатское Ракитянского округа. Пострадавших госпитализировали в больницу №2 Белгорода.

Накануне региональный оперштаб сообщал, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Краснояружском округе Белгородской области, пострадал один человек.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с травмой головы и осколочными ранениями конечностей доставили в Краснояружскую районную больницу. После оказания необходимой помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Ранее в Курской области дрон упал на спортивную площадку.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!