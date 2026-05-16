Два беспилотника были сбиты на подлете к Воронежу

Губернатор Гусев: два БПЛА сбили на подлете в Воронежу

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что на подлете к Воронежу силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Гусев уточнил, что пострадавших в результате атаки нет, угроза атаки БПЛА на территории региона сохраняется.

До этого оперштаб Белгородской области сообщал, что четыре человека пострадали под Белгородом в результате детонации дрона ВСУ.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Солдатское Ракитянского округа. Пострадавших госпитализировали в больницу №2 Белгорода.

Накануне региональный оперштаб сообщал, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Краснояружском округе Белгородской области, пострадал один человек.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с травмой головы и осколочными ранениями конечностей доставили в Краснояружскую районную больницу. После оказания необходимой помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Ранее в Курской области дрон упал на спортивную площадку.