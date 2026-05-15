В Белгородской области местные жители пострадали из-за детонации дрона

Под Белгородом четыре человека пострадали при детонации дрона ВСУ

Четыре человека пострадали под Белгородом в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Солдатское Ракитянского округа.

«От детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в больницу №2 Белгорода.

В селе Солдатское также были повреждены окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор.

Накануне региональный оперштаб сообщал, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Краснояружском округе Белгородской области, пострадал один человек.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с травмой головы и осколочными ранениями конечностей доставили в Краснояружскую районную больницу. После оказания необходимой помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Транспортное средство получило повреждения.

Ранее в Курской области дрон упал на спортивную площадку.