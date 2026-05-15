Дрон атаковал грузовик в Белгородской области

В Белгородской области после удара БПЛА ВСУ по грузовику ранен мужчина
Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Краснояружском округе Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«В Краснояружском округе в районе поселка Степное дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Ранен мужчина», — говорится в сообщении.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с травмой головы и осколочными ранениями конечностей доставили в Краснояружскую районную больницу. После оказания необходимой помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Транспортное средство получило повреждения.

Ранее в региональном оперштабе сообщали, что в Белгородском районе объявлена опасность атаки беспилотников.

Утром в пятницу в Минздраве рассказали, что в результате атаки БПЛА на Рязань госпитализировали семь человек, в том числе четверо детей, повреждены два многоэтажных жилых дома.

Ранее в Курской области дрон упал на спортивную площадку.

 
