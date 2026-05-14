В Курской области дрон упал на спортивную площадку

Хинштейн: в Курской области БПЛА упал на спортивную площадку и взорвался

Украинский дрон, сбитый над Рыльском в Курской области, упал на спортивную площадку и взорвался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К счастью, обошлось без пострадавших: дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться. За медицинской помощью никто не обращался», — уточнил он.

Хинштейн рассказал, что на месте инцидента работают оперативные службы.

Кроме того, губернатор призвал жителей сохранять бдительность и ни в коем случае не рисковать собой, особенно в периоды воздушной опасности.

Утром 14 мая в Минобороны РФ рассказали, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа. Атаку отражали с 21:00 мск 13 мая до 7:00 мск 14 мая. Часть дронов ликвидировали в столичном регионе и Крыму. Также воздушные цели были нейтрализованы в 10 областях — Курской, Тверской, Новгородской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Брянской и Калужской.

