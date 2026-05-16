«Сборы растут, число свалок не сокращается»: «СР» требует заморозить «мусорную реформу»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал «Газете.Ru», что направил официальное обращение зампреду правительства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением заморозить реализацию «мусорной реформы», а также провести тотальный и открытый аудит ее результатов.

«Сегодня мы направляем письмо в правительство с предложением полностью заморозить дальнейшую реализацию «мусорной реформы» и инициировать проведение тотального и открытого аудита ее результатов. Нужно проверить финансовые потоки по всем проектам, в реализации которых был задействован бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаев. Крайне важно тщательно разобраться с бюджетными субсидиями, которые получили региональные операторы. С 2019 годы мы открыто указываем сначала на несовершенство, а потом на провалы «мусорной реформы». Ведь масштабную государственную задачу невозможно решить за счет поборов с граждан, и об этом неоднократно заявляли депутаты «Справедливой России». В итоге они оказались правы: заявленных целей реформа не достигла, сборы растут, а число стихийных свалок не сокращается», — сказал он.

Миронов добавил, что в России регулярно арестовывают чиновников по подозрению в мошенничестве, связанном с реализацией «мусорной реформы». По его словам, проект в итоге стал «бессмысленной» тратой денег из бюджета страны.

«Отсутствие прозрачности и вопиющие нарушения в отрасли приобрели системный характер. Прокурорские проверки и вынесенные судебные решения фиксируют факты мошенничества с бюджетными средствами. А ведь основой мусорной реформы с самого начала были благие экологические цели, но в итоге трата миллиардов из бюджета стала бессмысленной. На этом фоне постоянный рост тарифов вызывает массовое недовольство граждан, и поэтому мы предлагаем полностью заморозить дальнейшую реализацию мусорной реформы», — подчеркнул он.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стартовала в 2019 году. Ее целью было решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

13 мая из базы данных на сайте МВД России стало известно, что бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, который был куратором реформы, объявлен в розыск по уголовной статье. По какой — в карточке не указано.

Буцаев был гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) с 2020 года по март 2025-го. После этого он стал замглавы Минприроды РФ. 23 апреля 2026 года в ведомстве сообщили, что он ушел в отставку по собственному желанию.

30 апреля «Ведомости» со ссылкой на три источника сообщали, что Буцаев после распоряжения об отставке оперативно уехал из России через Минск. По данным издания, он упоминается в материалах уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева.

Ранее в «СР» возмутились бегством экс-замглавы Минприроды за границу.