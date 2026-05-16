Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

«Сборы растут, число свалок не сокращается»: «СР» требует заморозить «мусорную реформу»

Депутат Миронов назвал «мусорную реформу» бессмысленной тратой денег
yasuspade/Shutterstock/FOTODOM

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал «Газете.Ru», что направил официальное обращение зампреду правительства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением заморозить реализацию «мусорной реформы», а также провести тотальный и открытый аудит ее результатов.

«Сегодня мы направляем письмо в правительство с предложением полностью заморозить дальнейшую реализацию «мусорной реформы» и инициировать проведение тотального и открытого аудита ее результатов. Нужно проверить финансовые потоки по всем проектам, в реализации которых был задействован бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаев. Крайне важно тщательно разобраться с бюджетными субсидиями, которые получили региональные операторы. С 2019 годы мы открыто указываем сначала на несовершенство, а потом на провалы «мусорной реформы». Ведь масштабную государственную задачу невозможно решить за счет поборов с граждан, и об этом неоднократно заявляли депутаты «Справедливой России». В итоге они оказались правы: заявленных целей реформа не достигла, сборы растут, а число стихийных свалок не сокращается», — сказал он.

Миронов добавил, что в России регулярно арестовывают чиновников по подозрению в мошенничестве, связанном с реализацией «мусорной реформы». По его словам, проект в итоге стал «бессмысленной» тратой денег из бюджета страны.

«Отсутствие прозрачности и вопиющие нарушения в отрасли приобрели системный характер. Прокурорские проверки и вынесенные судебные решения фиксируют факты мошенничества с бюджетными средствами. А ведь основой мусорной реформы с самого начала были благие экологические цели, но в итоге трата миллиардов из бюджета стала бессмысленной. На этом фоне постоянный рост тарифов вызывает массовое недовольство граждан, и поэтому мы предлагаем полностью заморозить дальнейшую реализацию мусорной реформы», — подчеркнул он.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стартовала в 2019 году. Ее целью было решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

13 мая из базы данных на сайте МВД России стало известно, что бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, который был куратором реформы, объявлен в розыск по уголовной статье. По какой — в карточке не указано.

Буцаев был гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) с 2020 года по март 2025-го. После этого он стал замглавы Минприроды РФ. 23 апреля 2026 года в ведомстве сообщили, что он ушел в отставку по собственному желанию.

30 апреля «Ведомости» со ссылкой на три источника сообщали, что Буцаев после распоряжения об отставке оперативно уехал из России через Минск. По данным издания, он упоминается в материалах уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева.

Ранее в «СР» возмутились бегством экс-замглавы Минприроды за границу.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!