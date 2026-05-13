В «СР» возмутились бегством экс-замглавы Минприроды за границу

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, уехавший из России, был объявлен в розыск. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что Российский экологический оператор (РЭО), гендиректором которого также был Буцаев, создавался для вывода денег, а чиновник и его соратники занимались «многомиллионным воровством».

«Бегство бывшего замминистра и главы РЭО Буцаева и расследование деятельности этой компании повторяет ситуацию с «Роснано» — красивые отчеты и многомиллиардное воровство, главный фигурант спокойно отбывает заграницу, а его подельники спешно каются в содеянном. Кто-то скажет: «Это другое!». Нет — то же самое! Под благовидным предлогом — внедрение новых технологий — создается контора, эдакие «Рога и копыта» для прикрытия вывода денег. Мусорная реформа, ради которой и создали РЭО, даже хуже «Роснано» — там просто украли, а тут создали криминальную схему, породившую монополистов-регоператоров, которые заинтересованы только в поборах с населения», — сказал он.

Миронов отметил, что в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО) сильно развита коррупция, поэтому для ее пресечения нужно запретить чиновникам и руководителям госкомпаний выезжать за границу во время работы и в течение трех лет после увольнения.

«И когда утверждали новации на рынке ТКО, и в последующие годы я заявлял, что называется, открытом текстом: «Это огромная всероссийская коррупционная схема». И что мы получили? Мусоропереработки нет, как и раздельного сбора отходов, зато полно уголовных дел в отношении регоператоров. Недавно в Ивановской области раскрыли мусорную банду. Вроде небольшой и небогатый регион, а они наворовали на пять миллиардов! Что же касается РЭО, которая на вершине этой мусорной горы, странно, что расследование началось так поздно, и что дали улизнуть главарю. В этой связи предлагаю ввести законодательный запрет для чиновников и руководства госкомпаний на пересечение границы РФ во время службы и трех лет спустя увольнения. Пусть пока дома просидят», — подчеркнул он.



13 мая из базы данных на сайте МВД России стало известно, что бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, уехавший из России, объявлен в розыск по уголовной статье. По какой — в карточке не указано.

Буцаев был гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) с 2020 года по март 2025-го. После этого он стал замглавы Минприроды РФ. 23 апреля 2026 года в ведомстве сообщили, что он ушел в отставку по собственному желанию.

30 апреля «Ведомости» со ссылкой на три источника сообщили, что Буцаев после распоряжения об отставке оперативно уехал из России через Минск. По данным издания, он упоминается в материалах уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева.

По информации «Царьграда», дело против Буцаева связано с хищением бюджетных средств при реализации мусорной реформы.

