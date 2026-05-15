Напавшим на съемочную группу РЕН ТВ избрали меру пресечения

Зеленоградский суд Москвы избрал меру пресечения сроком на два месяца в виде запрета определенных действий трем обвиняемым в нападении на журналистов телеканала РЕН ТВ в Зеленограде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Там заявили, что речь идет о Наталье Билецкой, Эльвире Алексеевой и Александре Топорове. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Нападение на съемочную группу программы «Экстренный вызов» телеканала РЕН ТВ произошло накануне, когда корреспондент с оператором приехали в частную медицинскую клинику вместе с пациенткой, частично потерявшей зрение по вине одного из врачей. Ей сделали укол между бровей, после чего женщина ослепла на один глаз.

Сотрудницы медклиники и муж одной из них ударили оператора и корреспондента, мешая им вести съемку. Также фигуранты повредили оборудование съемочной группы. Кроме того, они незаконно лишили свободы журналистку, ограничив ее возможность самостоятельно выйти из помещения.

Ранее в Подмосковье журналист подвергся нападению во время съемки репортажа.

 
