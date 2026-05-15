Предполагаемым нападавшим на съемочную группу РЕН ТВ предъявили обвинение

Напавшим на съемочную группу программы «Экстренный вызов» телеканала РЕН ТВ в Зеленограде предъявлено обвинение. Об этом «Известиям» сообщила представитель Главного следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что сотрудницы частной медицинской клиники и супруг одной из них ударили оператора и корреспондента, мешая им вести съемку. Кроме того, фигуранты повредили оборудование съемочной группы.

«Впоследствии фигуранты незаконно лишили свободы журналистку, ограничив ее возможность самостоятельно выйти из помещения на протяжении 20 минут», – пояснила Иванова.

Также по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Нападение на журналистов произошло накануне, когда корреспондент с оператором приехали в частную медицинскую клинику вместе с пациенткой, частично потерявшей зрение по вине одного из врачей. Ей сделали укол между бровей, после чего женщина ослепла на один глаз. Отмечается, что зрение теперь не восстановить. Корреспондент попыталась задать вопрос сотрудникам медклиники, однако на съемочную группу внезапно напал неизвестный мужчина.

Журналисты вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники МВД.

Ранее на журналистов РЕН ТВ напали на съемках в столице Чили.