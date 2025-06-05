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В Приднестровье заявили, что Россия может сохранить стабильность и мир в регионе

Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия сможет сохранить мир в Приднестровье
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Артем Кулекин/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский» выразил мнение, что Россия сможет сохранить безопасность, стабильность и мир в Приднестровье.

Он отметил, что Российская Федерация как правопреемница Советского Союза и в целом в более глубоких исторических параллелях является исторически ответственной за мир на этом региональном пространстве. Он добавил, что РФ является важнейшим участником, обеспечивающим мир посредством миротворческой операции.

«Рассчитываем на то, что Россия приложит необходимые усилия для того, чтобы обеспечить мир, стабильность», — сказал Игнатьев.

Министр добавил, что Россия исторически присутствовала на берегах Днестра. Он подчеркнул, что в Приднестровье на сегодняшний день проживает свыше 220 тыс. граждан РФ, «а по сути, все население Приднестровья — это полмиллиона соотечественников, права, интересы и свободы которых должны являться частью государственной политики России».

До этого депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил, что размещение немецких военных консультантов на территории Молдавии является частью подготовки Европейского союза к войне с Россией.

Ранее в Приднестровье продлили срок действия «желтого» уровня террористической опасности.

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