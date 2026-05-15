Гадалка Ермака удалила Telegram-канал

Гадалка бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака Вероника Аникиевич, которая известна под псевдонимом Фэншуй, удалила свой Telegram-канал. Об этом сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что ее страница в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) активна, но гиперссылка на канал в мессенджере Telegram уже не работает.

Незадолго до этого адвокат Игорь Фомин сообщил, что на Украине банки отказываются проводить платежи для внесения залога за Андрея Ермака.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины запретил бывшему главе офиса президента общаться с астрологом Вероникой Аникиевич, фигурирующей в его контактах как «Вероника Фэншуй Офис». Ограничение будет действовать в случае, если Ермак выйдет из-под стражи под залог. Кто такая Вероника Аникиевич, что она советовала Ермаку и кому еще делала прогнозы — в материале «Газеты.Ru».

