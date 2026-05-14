Призывала Ермака бежать, гадала Трампу и Макрону: что известно об астрологе Веронике Аникиевич

Высший антикоррупционный суд Украины запретил бывшему главе офиса президента страны Андрею Ермаку общаться с астрологом Вероникой Аникиевич, фигурирующей в его контактах как «Вероника Фэншуй Офис». Ограничение будет действовать в случае, если Ермак выйдет из-под стражи под залог. Кто такая Вероника Аникиевич, что она советовала Ермаку и кому еще делала прогнозы — в материале «Газеты.Ru».

О чем Андрей Ермак говорил с астрологом

Запрет на контакты с гадалкой Вероникой Аникиевич стал одним из ограничений, наложенных на Андрея Ермака судом. Уточняется, что ему также запретили общаться с рядом других лиц, проходящих или упоминаемых в деле.

«ВАКС запретил Ермаку общаться с Вероникой «Фэншуй» Аникиевич и рядом других лиц. Это в случае внесения залога, конечно», — говорится в публикации Telegram-канала украинского Центра противодействия коррупции.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на судебном заседании в Киеве, 12 мая 2026 года

Как передает ТАСС, в ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Валентина Гребенюк заявила, что в телефоне Ермака был найден контакт «Вероника Фэншуй Офис». По ее словам, бывший глава офиса Зеленского направлял этому контакту данные о кандидатах на государственные должности и получал рекомендации по кадровым назначениям .

В чате с «Вероникой Фэншуй» фигурируют имена руководителя САП Александра Клименко и главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса, депутатов Верховной рады Ярослава Железняка, Алексея Гончаренко и Давида Арахамии, а также одного из владельцев газеты «Украинская правда» Томаша Фиалы и журналистов издания Михаила Ткача и Севгиль Мусаевой. В переписке, которая состоялась через несколько недель после отставки Ермака, «Вероника Фэншуй» призывала его действовать: «Или вы их, или они вас». Чиновник в ответ написал, что «готов на все», после чего гадалка посоветовала ему уехать из страны.

Сам Ермак связи с «Вероникой Фэншуй» отрицал, настаивая, что никогда не советовался с гадалками или астрологами по поводу назначений.

«Послушайте, я знаю несколько Вероник. Я не помню их фамилий <...> С гадалками я точно не общался. Так же, как у меня нет и никогда не было кукол вуду или что там писали», — говорил он.

Кто такая «Вероника Фэншуй»

Под загадочным контактом скрывалась 51-летняя жительница Киева Вероника Аникиевич. Согласно данным LIFE, ранее женщина окончила Херсонский государственный технический университет и работала финансовым аналитиком. Около 15 лет назад Аникиевич увлеклась эзотерикой и начала позиционировать себя как консультант по астрологии. В 2024 году она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель: по данным украинского сервиса аналитики предприятий YouControl, основным видом деятельности женщина указала «предоставление других индивидуальных услуг», а дополнительным — «другую деятельность в сфере здравоохранения».

Кроме того, Вероника Аникиевич является автором Telegram-канала «Лунные часы», который ведет на русском языке. В описании канала она указывает, что занимается астрологией и «сочетает парадоксальное», работая с инструментами китайской астрологической системы Ци Мень Дун Дзя и западной классической астрологии. В последних публикациях женщина заявила, что «стала супер звездой интернетов» и «узнала много нового про себя и свои рекомендации» из публикаций СМИ. В частности, она заявила, что не советовала Ермаку уезжать из страны. «Это не правда, я не давала такой рекомендации, это фейк», — написала она.

Журналисты также нашли записи Аникиевич в соцсетях, где она выражала поддержку Ермаку и критиковала украинские антикоррупционные органы. Эти материалы, как и посты в Telegram-канале, она публиковала на русском языке.

Кому еще гадала Вероника Аникиевич

Вероника Аникиевич делала эзотерические прогнозы не только своим клиентам, но и мировым лидерам. В частности, портал aif.ru нашел ее «расклад» президенту США Дональду Трампу. В конце 2025 года гадалка предсказала американскому лидеру «серьезные потрясения», которые связывала с возможным появлением компромата из «файлов Эпштейна». По ее версии, напряженный период для Трампа должен наступить в начале лета 2026 года: «Нас ждут удивительные приключения Донни, которые к августу-сентябрю 2026-го приведут к большому напряжению для Донни». Впрочем, ее прогнозы о будущем сбывались не всегда: перед президентскими выборами в США в 2024 году Аникиевич «не видела» победы Трампа.

В блоге «ведьмы» фигурировал также президент Франции Эммануэль Макрон, который, по ее мнению, играет «заметную роль в мировой политике». В своих публикациях она сравнивала французского лидера с «мягким обвивающим питоном» и называла его «хитрым» и «коварным», добавляя, что эти качества у него «упакованы в белое и пушистое».

За что арестовали Андрея Ермака

11 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Политика обвиняют в легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, речь идет о 460 млн гривен (около $10,5 млн), которые были направлены на строительство элитного коттеджного поселка под Киевом. В материалах следствия фигурируют записи разговоров и переписка, в которой Ермак обсуждает с дизайнером ремонт и обустройство дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицал, утверждая, что у него «нет ни одного дома, есть только одна квартира и один автомобиль».

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 суток. Ему назначили залог в размере около $3,1 млн. После решения суда экс-глава офиса президента Украины заявил, что таких денег у него нет, и попросил помощи у друзей: «Думаю, что у меня достаточно друзей и знакомых, которые смогут помочь».