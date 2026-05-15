На Украине отказываются проводить платежи для залога за Ермака

На Украине банки отказываются проводить платежи для внесения залога за бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака. Об этом сообщил его адвокат Игорь Фомин, передает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, банки отказываются делать это из-за риска проверок финансового мониторинга.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Залог для его освобождения пока не удается собрать.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (порядка $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Следователи подчеркнули, что после начала российско-украинского конфликта строительство коттеджей не только не остановили, но и начали вести более активно.

Ранее обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру.