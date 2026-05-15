На сгоревшей станции нефтебазы в Башкирии нашли тела трех рабочих

«Транснефть — Урал»: после пожара на нефтебазе в Башкирии нашли три тела

После пожара на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Башкирии были обнаружены тела трех рабочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Транснефть — Урал».

В заявлении компании уточняется, что рабочие, тела которых нашли на месте происшествия, получили несовместимые с жизнью травмы. По-прежнему продолжаются поиски четвертого сотрудника, который находился на ЛПДС на момент возгорания.

В «Транснефть — Урал» заверили, что оказывают всю необходимую поддержку и помощь родственникам сотрудников, чьи тела были найдены после пожара на станции. Причины ЧП устанавливаются следователями.

Пожар на станции произошел два дня назад, в его тушении были задействованы 60 человек и 23 единицы техники. Telegram-канал 112 утверждал, что источником распространения огня стала воспламенившаяся емкость для хранения горюче-смазочных материалов.

После пожара госпитализировали трех человек, получивших ожоги разной степени тяжести, состояние двоих оценивалось как крайне тяжелое. Общее число пострадавших достигло семи человек.

