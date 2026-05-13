В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на нефтебазе

Двое пострадавших в результате взрыва и дальнейшего пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Башкирии оценивают как крайне тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что их доставили в Республиканский ожоговый центр. Им оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

«Один из пострадавших поступил с ожогами 90% тела, в том числе ожоги глаз. Второй с ожогами 60%. Состояние крайне тяжелое», — говорится в сообщении.

13 мая Telegram-канал 112 сообщал, что три человека пострадали при пожаре на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкортостане.

По информации Telegram-канала, загорелась емкость для хранения горюче-смазочных материалов. Трех человек с ожогами разной степени тяжести госпитализировали.

В апреле произошел пожар на территории нефтебазы в городе Тихорецке Краснодарского края. К ликвидации возгорания были привлечены 224 человека и 56 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В результате инцидента никто не пострадал.

