Выросло число пострадавших при взрыве на нефтебазе в Башкирии

Mash: число пострадавших при взрыве на нефтебазе в Башкирии достигло 7 человек
Число пострадавших при взрыве на нефтебазе в Башкирии увеличилось до семи человек. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще четверых пока не могут найти.

Журналисты выяснили, что взрыв произошел во время огневых работ. В итоге вспыхнула нефть, произошло возгорание в резервуарном парке. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

До этого региональный Минздрав сообщил, что состояние двоих пострадавших в результате взрыва и дальнейшего пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Башкирии оценивают как крайне тяжелое.

13 мая Telegram-канал 112 сообщал, что три человека пострадали при пожаре на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкортостане.

По информации Telegram-канала, загорелась емкость для хранения горюче-смазочных материалов. Трех человек с ожогами разной степени тяжести госпитализировали.

Ранее Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу.

 
