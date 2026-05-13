Спасатели ищут работников горящей нефтебазы под Уфой

Спасатели пытаются установить местонахождение нескольких работников горящей нефтебазы под Уфой. Об этом сообщили в компании АО «Транснефть - Урал», передает РИА Новости.

Как отмечается в публикации, работники в момент ЧП находились на площадке.

По сообщениям Mash, число пострадавших при взрыве на нефтебазе в Башкирии увеличилось до семи человек. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

До этого региональный Минздрав сообщил, что состояние двоих пострадавших в результате взрыва и дальнейшего пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Башкирии оценивают как крайне тяжелое.

Отмечается, что взрыв произошел во время огневых работ. В итоге вспыхнула нефть, произошло возгорание в резервуарном парке. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

На месте происшествия работает комиссия, которая должна выяснить причины произошедшего, сказали в компании.

Ранее в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе.

 
