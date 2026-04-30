Украинец решил пострелять из автомата по сотрудникам военкомата

На западе Украины мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата и полицейским

В Ровненской области на западе Украины мужчина открыл огонь из автомата по сотрудникам военкомата и полицейским, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление нацполиции.

По информации правоохранителей, 29 апреля около 17:00 мск военнослужащие группы оповещения вместе с полицейским офицером общины в селе Верба Дубенского района заметили мужчину с велосипедом. Когда они подошли к нему, чтобы проверить документы, тот открыл огонь из автомата.

В результате инцидента ранения получили полицейский и один военнослужащий. В настоящее время одозреваемый разыскивается, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В январе в городе Измаиле Одесской области мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования (военкомата), вооружившись отверткой. Группа военнослужащих остановила местного жителя для проверки документов. В ответ на законные требования мужчина повел себя агрессивно, достал отвертку и начал угрожать сотрудникам, создавая опасность для их жизни и здоровья. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия, запрыгнув в проезжавший автомобиль.

