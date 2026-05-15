В МЧС высказались о ситуации с паводком в Дагестане

МЧС РФ: оценка ущерба от паводка в Дагестане может растянуться на годы
Оценочным комиссиям могут потребоваться годы для определения размера ущерба от паводка в Дагестане. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

«Оценочные комиссии продолжают обследование домов для определения размера понесенного ущерба. За неделю в Республике Дагестан обследовали 90 из 4,5 тысячи домов», — сказали в министерстве.

В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день выплаты получили почти 29 тысяч пострадавших.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявлял, что власти Дагестана не смогут самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации из-за масштабов стихии.

Ранее в МЧС рассказали о компенсациях пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане.

 
