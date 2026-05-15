Москвичей предупредили о наступающей аномальной жаре

МЧС: в Москве ожидается температурный рекорд и жара до +32°C
Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы об аномально жаркой погоде с 18 по 22 мая. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства со ссылкой на прогноз Росгидрометцентра.

По данным синоптиков, в эти дни в Москве температура воздуха днем может достигать +30…+32°C.

В МЧС рекомендовали горожанам избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.

Кроме того, спасатели напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать открытый огонь.

До этого метеоролог, главный специалист портала Метеоновости Татьяна Позднякова сообщала, что Московскую область ждет волна жары уже с ближайших выходных. По ее словам, температура превысит климатическую норму примерно на 7 °C и может обновить рекорды.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что к концу недели на европейской территории России температура воздуха будет повышаться. В столичном регионе ожидается до +25 градусов, а, например, в Казани – до +30 градусов.

Ранее синоптик предупредил, что с 25 мая погода в Москве заметно изменится.

 
