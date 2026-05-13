Синоптик рассказал, когда в Москве установится стабильная солнечная погода

Погода в столичном регионе сейчас перестраивается на летний лад, поэтому пока остается неустойчивой – позагорать в ближайшие дни не получится. Стабильная солнечная теплая погода установится не ранее, чем через две недели, рассказал 360.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Как было на праздничные дни, то же самое и продолжается. Весна пришла, начался переход к лету, и при прогреве вероятность гроз есть», — пояснил синоптик.

Хотя в первых днях мая жители столицы уже успели столкнуться с первой в этом году жарой, в ближайшее время так тепло не будет – на этой неделе температура воздуха будет подниматься постепенно. Так, ближе к выходным ожидается от +22 до +25 градусов, дождей не прогнозируется.

Стабильная солнечная погода, по словам Цыганкова, установится в столичном регионе с 25 мая. До этого времени продолжатся переменчивые майские дни – будет пасмурно, дождливо, но при этом достаточно тепло.

«В мае стабильной погоды никогда не бывает», — заключил синоптик.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что к концу недели на европейской территории России температура воздуха будет повышаться. В столичном регионе ожидается до +25 градусов, а, например, в Казани – до +30 градусов.

