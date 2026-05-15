Погода в Московской области на следующей неделе обновит температурный рекорд

Жителям Подмосковья нужно настраиваться на летний лад – начиная с предстоящих выходных и на будущей неделе регион накроет волна настоящей жары, температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов и установит новый рекорд. Об этом в беседе с 360.ru предупредила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Уже в это воскресенье, по ее словам, температура превысит отметку +25 градусов, а затем продолжит расти.

«Уже начиная со следующей недели для Москвы будет актуальна формулировка «жаркая погода», потому что прогнозируется, что температура воздуха в середине недели будет достигать отметки +25…+30 градусов», — отметила Позднякова.

По ее словам, жителям стоит заранее готовиться к жаре, так как ожидается, что температура воздуха на 6-7 градусов превысит норму, а 18 мая и вовсе прогнозируется обновление температурного рекорда.

С ней согласился синоптик Евгений Тишковец, который отметил, что, несмотря на ливни, в европейской части России температура воздуха будет повышаться, приближаясь к климатическим условиям влажных субтропиков, причем это лишь начало периода аномальной жары.

Москвичей ранее предупредили о надвигающейся жаре выше 30 градусов.