Россиянам пообещали 30-градусную жару и грозы

Синоптик Шувалов: на европейской части РФ будет жара до 30 градусов с грозами

К концу недели на европейской территории России температура воздуха будет повышаться. В столичном регионе ожидается до +25 градусов, а, например, в Казани – до +30 градусов, сообщил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его мнению, ситуация с погодой в регионах европейской части страны складывается интересная – между западной и восточной территориями будет очень большой контраст.

«Например, в Чебоксарах к концу недели +28…+29 градусов, в Нижнем Новгороде — +26…+27 градусов, в Казани — до +30 градусов. А в Смоленске всё это время будет не выше +15…+20 градусов», — рассказал синоптик.

В Москве и Московской области погоду будут формировать также разные воздушные массы. На сегодня и завтра, 14 мая, Шувалов спрогнозировал жителям столичного региона колебания температуры воздуха от +21 до +23 градусов. Причем если в четверг есть надежда на солнце, то в пятницу, 15 мая, фронтальная зона с запада принесет с собой сильные дожди с грозами. Воздух при этом прогреется до +18…+20 градусов.

На 16 мая синоптик спрогнозировал жителям столицы некоторое улучшение погоды, отметив, что в этот день осадков не ожидается. Однако в воскресенье, 17 мая, вновь придут грозы, температура воздуха будет варьироваться от +23 до +25 градусов.

