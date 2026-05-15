В Подмосковье завели дело после того, как мужчина с ножом напал на ребенка

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после нападения на девочку

В Подмосковье возбудили уголовное дело после инцидента с семилетней девочкой под Наро-Фоминском. Об этом сообщает прокуратура региона.

В ведомстве подтвердили факт нападения и на ребенка, и на его девятилетнюю сестру, после чего первая попала в больницу с резаными ранами лица.

В скором времени задержанному фигуранту изберут меру пресечения.

«Наро-Фоминская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел накануне. По информации СМИ, молодой человек с ножом набросился на детей со спины. В этот момент одна из них упала в кювет и стала звать на помощь, вторая получила травмы.

Мужчину задержали по горячим следам. Известно, что подозреваемый учится в одном из колледжей и имеет диагностированное психическое заболевание. С ребенком он до произошедшего знаком не был.

Девочку тем временем выписали из больницы. Ей потребуется психологическая помощь.

