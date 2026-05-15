Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Подмосковье завели дело после того, как мужчина с ножом напал на ребенка

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после нападения на девочку
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Подмосковье возбудили уголовное дело после инцидента с семилетней девочкой под Наро-Фоминском. Об этом сообщает прокуратура региона.

В ведомстве подтвердили факт нападения и на ребенка, и на его девятилетнюю сестру, после чего первая попала в больницу с резаными ранами лица.

В скором времени задержанному фигуранту изберут меру пресечения.

«Наро-Фоминская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел накануне. По информации СМИ, молодой человек с ножом набросился на детей со спины. В этот момент одна из них упала в кювет и стала звать на помощь, вторая получила травмы.

Мужчину задержали по горячим следам. Известно, что подозреваемый учится в одном из колледжей и имеет диагностированное психическое заболевание. С ребенком он до произошедшего знаком не был.

Девочку тем временем выписали из больницы. Ей потребуется психологическая помощь.

Ранее женщина напала с ножом на парикмахера, оставшись недовольной результатом.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!